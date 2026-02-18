Собака выбежала на трассу во время женского командного спринта на Олимпиаде-2026
Киев • УНН
На Олимпиаде-2026 собака выбежала на трассу во время женского командного спринта, не повлияв на результат. Животное быстро убрали, соревнования продолжились, а пес по кличке "Назгул" стал звездой Игр.
На женском командном спринте свободным стилем на Олимпиаде-2026 в Италии произошел необычный эпизод. Во время квалификационного заезда на трассу внезапно выбежала собака, пересекшая финишный участок прямо перед спортсменками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tik-Tok аккаунт Суспільне Спорт.
Подробности
Стоит отметить, что эта веселая неожиданность совсем не повлияла на конечный результат и распределение призовых мест. Организаторы смогли быстро убрать животное с трассы, и соревнования продолжились без задержек. Лыжницы финишировали без падений и контактов, а судьи со своей стороны подтвердили правильность мест.
Добавим, что момент с собакой попал в трансляцию и уже успел стать одним из ярких эпизодов Игр. Кстати, по сети распространяется информация о том, что пес имеет кличку "Назгул". Он уже имеет статус звезды на нынешней Олимпиаде.
