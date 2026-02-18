$43.260.09
Эксклюзив
16:17 • 4116 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 11316 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 10958 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 18353 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 17348 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 15473 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 20047 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23285 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17042 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17896 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
публикации
Эксклюзивы
Собака выбежала на трассу во время женского командного спринта на Олимпиаде-2026

Киев • УНН

 • 106 просмотра

На Олимпиаде-2026 собака выбежала на трассу во время женского командного спринта, не повлияв на результат. Животное быстро убрали, соревнования продолжились, а пес по кличке "Назгул" стал звездой Игр.

Собака выбежала на трассу во время женского командного спринта на Олимпиаде-2026

На женском командном спринте свободным стилем на Олимпиаде-2026 в Италии произошел необычный эпизод. Во время квалификационного заезда на трассу внезапно выбежала собака, пересекшая финишный участок прямо перед спортсменками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tik-Tok аккаунт Суспільне Спорт.

Подробности

Стоит отметить, что эта веселая неожиданность совсем не повлияла на конечный результат и распределение призовых мест. Организаторы смогли быстро убрать животное с трассы, и соревнования продолжились без задержек. Лыжницы финишировали без падений и контактов, а судьи со своей стороны подтвердили правильность мест.

Добавим, что момент с собакой попал в трансляцию и уже успел стать одним из ярких эпизодов Игр. Кстати, по сети распространяется информация о том, что пес имеет кличку "Назгул". Он уже имеет статус звезды на нынешней Олимпиаде.

Австрийский прыгун потерял шанс на медаль на Олимпиаде из-за 4 миллиметров на ботинках16.02.26, 17:20 • 3374 просмотра

Станислав Кармазин

Спорт