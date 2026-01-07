Сніг і ожеледиця: синоптики попередили про небезпечні явища 7 січня

У середу, 7 січня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у західних областях очікується помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг; температура вдень 2-7° морозу. Водночас у більшості північних та Вінницькій областях пройде мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, температура 0-5° морозу.

На решті території вдень помірні дощі; температура 0-5° тепла, у південній частині 3-8° тепла, в Криму до 11° тепла. В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман; у західних, північних і Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, на південному сході та сході країни південний, 5-10 м/с - йдеться у повідомленні.

У Києві та області вранці туман; на дорогах ожеледиця. Температура повітря 0°...-2°.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - попередили синоптики киян та мешканців області.

