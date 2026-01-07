$42.420.13
6 січня, 19:00 • 12205 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 24301 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 93490 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 149383 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 63919 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 79766 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 62056 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 83715 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 158613 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 63571 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Сніг і ожеледиця: синоптики попередили про небезпечні явища 7 січня

Київ • УНН

 • 60 перегляди

7 січня в Україні очікується хмарна погода з опадами та небезпечними явищами. Синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг, дощі, ожеледь та туман, що може ускладнити роботу підприємств та рух транспорту.

Сніг і ожеледиця: синоптики попередили про небезпечні явища 7 січня

У середу, 7 січня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у  західних областях очікується помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг; температура вдень 2-7° морозу. Водночас у більшості північних та Вінницькій областях пройде мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, температура 0-5° морозу.

На решті території вдень помірні дощі; температура 0-5° тепла, у південній частині 3-8° тепла, в Криму до 11° тепла. В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман; у західних, північних і Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, на південному сході та сході країни південний, 5-10 м/с

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області вранці туман; на дорогах ожеледиця. Температура повітря 0°...-2°.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - попередили синоптики киян та мешканців області.

Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади05.01.26, 16:05 • 158608 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
