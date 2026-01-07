Снег и гололедица: синоптики предупредили об опасных явлениях 7 января

В среду, 7 января, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных областях ожидается умеренный, на Закарпатье и Прикарпатье значительный снег; температура днем 2-7° мороза. В то же время в большинстве северных и Винницкой областях пройдет мокрый снег, местами с дождем, кое-где ожидается гололед, налипание мокрого снега, температура 0-5° мороза.

На остальной территории днем умеренные дожди; температура 0-5° тепла, в южной части 3-8° тепла, в Крыму до 11° тепла. В Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях туман; в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, на юго-востоке и востоке страны южный, 5-10 м/с - говорится в сообщении.

В Киеве и области утром туман; на дорогах гололедица. Температура воздуха 0°...-2°.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупредили синоптики киевлян и жителей области.

