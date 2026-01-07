Снег и гололедица: синоптики предупредили об опасных явлениях 7 января

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 января, 19:00 • 12355 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 24580 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 94421 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 150943 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 64147 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 79936 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 62158 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 83819 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 158804 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 63637 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.3м/с
92%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США сегодня проведут отдельную встречу с украинской делегацией - Виткофф6 января, 19:28 • 4168 просмотра
Германия может разместить свой контингент в соседней с Украиной стране НАТО – Мерц6 января, 19:37 • 4638 просмотра
При разработке гарантий безопасности для Украины Трамп опирается на разговоры с Путиным - Кушнер6 января, 19:38 • 3894 просмотра
Главы МИД G7 сегодня проведут телефонную конференцию по Венесуэле и Украине6 января, 19:53 • 9028 просмотра
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку23:35 • 5274 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 36822 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 74029 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 158807 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 102217 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 159652 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 18395 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 38817 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 82565 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 75015 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 69879 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Ракетная система С-300
Saab JAS 39 Gripen
Boeing AH-64 Apache

Снег и гололедица: синоптики предупредили об опасных явлениях 7 января

Киев • УНН

 • 160 просмотра

7 января в Украине ожидается облачная погода с осадками и опасными явлениями. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, дожди, гололед и туман, что может усложнить работу предприятий и движение транспорта.

Снег и гололедица: синоптики предупредили об опасных явлениях 7 января

В среду, 7 января, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных областях ожидается умеренный, на Закарпатье и Прикарпатье значительный снег; температура днем 2-7° мороза. В то же время в большинстве северных и Винницкой областях пройдет мокрый снег, местами с дождем, кое-где ожидается гололед, налипание мокрого снега, температура 0-5° мороза.

На остальной территории днем умеренные дожди; температура 0-5° тепла, в южной части 3-8° тепла, в Крыму до 11° тепла. В Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях туман; в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, на юго-востоке и востоке страны южный, 5-10 м/с

- говорится в сообщении.

В Киеве и области утром туман; на дорогах гололедица. Температура воздуха 0°...-2°.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупредили синоптики киевлян и жителей области.

Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти05.01.26, 16:05 • 158805 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Украина