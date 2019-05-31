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СММ ОБСЄ обрали нового очільника місії в Україні

СММ ОБСЄ обрали нового очільника місії в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. 30 травня, у четвер, новим главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні було обрано турецького дипломата Яшара Халіта Чевіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ОБСЄ.

Повідомляється що змінив на посту колишнього заступника держсекретаря міністерства закордонних справ Туреччини Ертурула Апакана.

До цього, в ОБСЄ попрощалися з головою Спеціальної моніторингової місії в Україні Апаканом.

Церемонія передачі повноважень відбулася у місті Відень, під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

Генеральний секретар організації Томас Гремінгер вручив медаль ОБСЄ Ертурулу Апакану.

Як повідомляв УНН, раніше в МЗС Туреччини вже заявляли, що новим головним спостерігачем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стане турецький дипломат Халіта Чевік.

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