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МИД Турции назвал имя нового главного наблюдателя СММ ОБСЕ в Украине

Киев • УНН

 • 11364 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Новым главным наблюдателем Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине станет турецкий дипломат Халита Чевик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Турции.

МИД Турции назвал имя нового главного наблюдателя СММ ОБСЕ в Украине

В пресс-центе сообщается, что на должность главого наблюдателя СММ ОБСЕ в Украине претендовали шесть кандидатов.

Сейчас миссию возглавляет турецкий дипломат Эртурул Апакан, которого назначили на эту должность 2 апреля 2014 года. В дипведомстве добавили, что его полномочия скоро заканчиваются.

“Мы приветствуем это решение и считаем его свидетельством доверия к Турции и послу Чевику, а также его профессиональному опыту... Твердая поддержка Турцией СММ, действующей в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, будет продолжаться. Мы уверены, что посол Чевик после вступления в должность также внесет вклад в успех миссии и тем самым — в региональный мир и стабильность”, — заявили в пресс-службе МИД Турции.

Халитов Чевик был постоянным представителем Турции в ООН с 2012 по 2016 год.

Как сообщал УНН, Украина рассчитывает на поддержку Турцией развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.

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