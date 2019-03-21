МЗС Туреччини назвав ім'я нового головного спостерігача СММ ОБСЄ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Новим головним спостерігачем Спеціальної моніторингової місії (СММ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні стане турецький дипломат Халіта Чевік. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу МЗС Туреччини.
У прес-центі повідомляється, що на посаду головного спостерігача СММ ОБСЄ в Україні претендували шість кандидатів.
Наразі місію очолює турецький дипломат Эртурул Апакан, якого призначили на цю посаду 2 квітня 2014 року. У дипвідомстві додали, що його повноваження скоро закінчуються.
“Ми вітаємо це рішення і вважаємо його свідченням довіри до Туреччини та посла Чевіка, а також його професійного досвіду... Тверда підтримка Туреччиною СММ, діючою у відповідності з принципами неупередженості та прозорості, буде продовжуватися. Ми впевнені, що посол Чевік після вступу на посаду також внесе внесок в успіх місії і тим самим — в регіональний мир і стабільність”, — заявили у прес-службі МЗС Туреччини.
Халіта Чевік був постійним представником Туреччини в ООН з 2012-го по 2016 рік.
Як повідомляв УНН, Україна розраховує на підтримку Туреччиною розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.