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В ОБСЄ попрощалися з головою Спеціальної моніторингової місії в Україні

В ОБСЄ попрощалися з головою Спеціальної моніторингової місії в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Глава ОБСЄ Спеціальної моніторингової місії в Україні Ертурул Апакан, якого призначили на цю посаду 2 квітня 2014 року, залишає свій пост. Подяку за його роботу висловило безліч місій при ОБСЄ, включаючи і українців, передає УНН.

"Ми вдячні послу Апакану за оперативне спрямування уваги СММ ОБСЄ на уражені конфліктом території і встановлені Місією факти, особливо ті, що об'єктивно спростовують позицію Росії про відсутність її прямої ролі в бойових діях на Донбасі", - заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

Місіія ЄС при ОБСЄ також подякувала послу Апакану "за його відданість, самовідданість і наполегливість".

У США при ОБСЄ з нагоди завершення роботи дипломата опублікували цілу заяву.

"Посол, ми високо цінуємо ваші регулярні виступи в Раді, які допомогли державам-учасникам виконати наші обов'язки зі спостереження. Обдумуючи, що буде далі у вашій видатній кар'єрі, будь ласка, знайте, що ви справили позитивний і довготривалий вплив на Україну, який не буде забуто. Ми бажаємо вам усього найкращого у ваших майбутніх починаннях", - йдеться в заяві американських дипломатів.

Як повідомляв УНН, раніше в МЗС Туреччини заявили, що новим головним спостерігачем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стане турецький дипломат Халіта Чевік.

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