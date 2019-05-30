В ОБСЄ попрощалися з головою Спеціальної моніторингової місії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Глава ОБСЄ Спеціальної моніторингової місії в Україні Ертурул Апакан, якого призначили на цю посаду 2 квітня 2014 року, залишає свій пост. Подяку за його роботу висловило безліч місій при ОБСЄ, включаючи і українців, передає УНН.
"Ми вдячні послу Апакану за оперативне спрямування уваги СММ ОБСЄ на уражені конфліктом території і встановлені Місією факти, особливо ті, що об'єктивно спростовують позицію Росії про відсутність її прямої ролі в бойових діях на Донбасі", - заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ.
Місіія ЄС при ОБСЄ також подякувала послу Апакану "за його відданість, самовідданість і наполегливість".
У США при ОБСЄ з нагоди завершення роботи дипломата опублікували цілу заяву.
"Посол, ми високо цінуємо ваші регулярні виступи в Раді, які допомогли державам-учасникам виконати наші обов'язки зі спостереження. Обдумуючи, що буде далі у вашій видатній кар'єрі, будь ласка, знайте, що ви справили позитивний і довготривалий вплив на Україну, який не буде забуто. Ми бажаємо вам усього найкращого у ваших майбутніх починаннях", - йдеться в заяві американських дипломатів.
Як повідомляв УНН, раніше в МЗС Туреччини заявили, що новим головним спостерігачем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стане турецький дипломат Халіта Чевік.