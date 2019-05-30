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6 марта, 19:19 • 137580 просмотра

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В ОБСЕ попрощались с главой Специальной мониторинговой миссии в Украине

В ОБСЕ попрощались с главой Специальной мониторинговой миссии в Украине

Киев  •  УНН

 • 10973 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Глава ОБСЕ Специальной мониторинговой миссии в Украине Эртурул Апакан, которого назначили на эту должность 2 апреля 2014 года, покидает свой пост. Благодарность за его работу высказало множество миссий при ОБСЕ, включая и украинцев, передаёт УНН.

"Мы благодарны послу Апакану за оперативное направление внимания СММ ОБСЕ на пораженные конфликтом территории и установленные Миссией факты, особенно те, что объективно опровергают позицию России об отсутствии ее прямой роли в боевых действиях на Донбассе", - заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Мисиия ЕС при ОБСЕ также поблагодарила посла Апакана "за его преданность, самоотверженность и настойчивость".

В США при ОБСЕ по случаю завершения работы дипломата опубликовали целое заявление.

"Посол, мы высоко ценим ваши регулярные выступления в Совете, которые помогли государствам-участникам выполнить наши обязанности по наблюдению. Обдумывая, что будет дальше в вашей выдающейся карьере, пожалуйста, знайте, что вы оказали позитивное и долговременное влияние на Украину, которое не будет забыто. Мы желаем вам всего наилучшего в ваших будущих начинаниях", - говорится в заявлении американских дипломатов.

Как сообщал УНН, ранее в МИД Турции заявили, что новым главным наблюдателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет турецкий дипломат Халита Чевик.

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