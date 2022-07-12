Смертельні обстріли мирного населення на Харківщині: відкрито справу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Російські військові обстріляли мирне населення на горі Кременець в місті Ізюм, що в Харківській області. На жаль, одна людина загинула, 10 осіб дістали поранення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.
Цитата
"8 липня 2022 року близько 14:00 військовослужбовці країни-агресора обстріляли гору Кременець в м. Ізюм, на якій в цей час перебували місцеві жителі. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, ще близько десяти людей поранено. Дані про постраждалих уточнюються", - ідеться в повідомленні.
Деталі
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Російські загарбники продовжують спроби вести наступальні дії на території Харківської області. На Харківському напрямку наші захисники жорстко зупинили спробу ворога наступати в бік Дементіївки. На Ізюмському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове та Дібровне.