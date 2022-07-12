Смертельные обстрелы мирного населения в Харьковской области: открыто дело
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Российские военные обстреляли мирное население на горе Кременец в городе Изюм, что в Харьковской области. К сожалению, один человек погиб, 10 человек получили ранения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.
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"8 июля 2022 года около 14:00 военнослужащие страны-агрессора обстреляли гору Кременец в г. Изюм, на которой в это время находились местные жители. Пока известно об одном погибшем мужчине, еще около десяти человек ранены. Данные о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
Детали
При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Российские захватчики продолжают попытки вести наступательные действия на территории Харьковской области. На Харьковском направлении наши защитники жестко остановили попытку врага наступать в сторону Дементиевки. На Изюмском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково и Дибровно.