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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27983 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 72802 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 115714 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 165308 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 167322 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 145717 перегляди

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Смертельна ДТП у Запоріжжі: водія відправили під варту на 60 діб

Смертельна ДТП у Запоріжжі: водія відправили під варту на 60 діб

Київ • УНН

 • 252640 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Сьогодні Ленінський районний суд Запоріжжя обрав для 30-річного Дениса Бондара, якого обвинувачують у скоєнні смертельної ДТП, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Про це пише Суспільне, інформує УНН.

Деталі

Як зазначається, адвокати підозрюваного наполягали на цілодобовому домашньому арешті, або заставі.

Доповнення 

28 липня ввечері у Запоріжжі 30-річний водій автомобіля «BMW» влетів у припарковані автомобілі, які зіткнулися з групою громадян, що перебувала на узбіччі. Як повідомили у поліції Запорізької області, у результаті ДТП, двоє пішоходів загинуло, ще четверо - поранено. 

Правоохоронні органи повідомили, що у лікарні Запоріжжя помер ще один чоловік 1971 року народження, який травмувався внаслідок ДТП. 

Українські Національні Новини

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