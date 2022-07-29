Смертельна ДТП у Запоріжжі: водія відправили під варту на 60 діб

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Як зазначається, адвокати підозрюваного наполягали на цілодобовому домашньому арешті, або заставі.

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28 липня ввечері у Запоріжжі 30-річний водій автомобіля «BMW» влетів у припарковані автомобілі, які зіткнулися з групою громадян, що перебувала на узбіччі. Як повідомили у поліції Запорізької області, у результаті ДТП, двоє пішоходів загинуло, ще четверо - поранено.

Правоохоронні органи повідомили, що у лікарні Запоріжжя помер ще один чоловік 1971 року народження, який травмувався внаслідок ДТП.