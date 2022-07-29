Масштабна ДТП за участю BMW у Запоріжжі: зросла кількість загиблих

Цитата



"Сьогодні вночі чоловік 1971 року народження від отриманих в результаті ДТП травм помер в лікарні. Вирішується питання обрання водію-порушнику запобіжного заходу", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Вчора ввечері у Запоріжжі 30-річний водій BMW влетів у припарковані автомобілі, які зіткнулися з групою громадян. Як повідомили у поліції Запорізької області, внаслідок ДТП загинуло двоє пішоходів, ще четверо дістали поранення.