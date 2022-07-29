Масштабна ДТП за участю BMW у Запоріжжі: зросла кількість загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У лікарні Запоріжжя помер ще один чоловік, який травмувався внаслідок ДТП 28 липня. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Запорізької області в Facebook, інформує УНН.
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"Сьогодні вночі чоловік 1971 року народження від отриманих в результаті ДТП травм помер в лікарні. Вирішується питання обрання водію-порушнику запобіжного заходу", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Вчора ввечері у Запоріжжі 30-річний водій BMW влетів у припарковані автомобілі, які зіткнулися з групою громадян. Як повідомили у поліції Запорізької області, внаслідок ДТП загинуло двоє пішоходів, ще четверо дістали поранення.