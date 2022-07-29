Масштабное ДТП с участием BMW в Запорожье: возросло число погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В больнице Запорожья умер еще один мужчина, который травмировался в результате ДТП 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Запорожской области в Facebook, информирует УНН.
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"Сегодня ночью мужчина 1971 года рождения от полученных в результате ДТП травм умер в больнице. Решается вопрос избрания водителю-нарушителю меры пресечения", - говорится в сообщении.
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Вчера вечером в Запорожье 30-летний водитель автомобиля BMW влетел в припаркованные автомобили, которые столкнулись с группой граждан. Как сообщили в полиции Запорожской области, в результате ДТП погибли два пешехода, еще четыре получили ранения.