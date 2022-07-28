Моторошна ДТП за участі "BMW" у Запоріжжі: двоє пішоходів загинуло, четверо - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Запоріжжі 30-річний водій автомобіля «BMW» влетів у припарковані автомобілі, які зіткнулися з групою громадян, що перебувала на узбіччі. Як повідомили у поліції Запорізької області, у результаті ДТП, двоє пішоходів загинуло, ще четверо - поранено, передає УНН.
Деталі
Попередньо встановлено, що близько 13 години водій автомобілю «BMW» 1992 року народження здійснював рух по проїзній частині вулиці Європейської.
Керманич різко змінив напрямок руху транспортного засобу вправо та скоїв наїзд на припарковані п’ять автомобілів. В результаті ці легковики зазнали механічних ушкоджень і зіткнулися з групою громадян, що перебувала на узбіччі.
Внаслідок аварії один пішохід загинув на місці події. Наразі його особисті дані встановлюються.
Ще п’ятеро громадян віком від 25-ти до 50-ти років, серед яких одна жінка, з травмами різного ступеню важкості доставлені до лікарні.
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У медичному закладі чоловік 1972 року народження від отриманих травм помер.
У соцмережах поширюють фото із місця аварії, на яких видно, що постраждалі могли бути комунальниками.
За даними експертизи водій тверезий. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Додамо
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.