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Жуткое ДТП с участием "BMW" в Запорожье: двое пешеходов погибли, четверо - ранены

Киев • УНН

 • 236274 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Запорожье 30-летний водитель автомобиля «BMW» влетел в припаркованные автомобили, столкнувшиеся с находящейся на обочине группой граждан. Как сообщили в полиции Запорожской области, в результате ДТП, два пешехода погибли, еще четверо - ранены, передает УНН.

Детали

Предварительно установлено, что около 13 часов водитель автомобиля «BMW» 1992 года рождения совершал движение по проезжей части улицы Европейской.

Водитель резко изменил направление движения транспортного средства вправо и совершил наезд на припаркованные пять автомобилей. В результате эти легковушки получили механические повреждения и столкнулись с группой граждан, находившейся на обочине.

В результате аварии один пешеход погиб на месте происшествия. В настоящее время его личные данные устанавливаются.

Еще пятеро граждан в возрасте от 25-ти до 50-ти лет, среди которых одна женщина, с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

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В медицинском учреждении мужчина 1972 года рождения от полученных травм скончался.

В соцсетях распространяют фото с места аварии, где видно, что пострадавшие могли быть коммунальщиками.

По данным экспертизы водитель трезв. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Добавим

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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