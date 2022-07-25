У Рівному водій під час втечі від поліції розбив п'ять автомобілів: один поліцейський отримав травми
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Рівненській області поліцейські намагалася затримати місцевого жителя на автомобілі. Під час погоні той розбив п'ять машин, серед яких три - службові. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Рівненської області.
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Мешканка села Буща Рівненського району звернулася в поліцію у зв'язку з тим, що чоловік погрожував спалити її будинок, поводився агресивно та неадекватно.
Наряд виявив його на Skoda Octavia в селі Озерко, але він проігнорував вимогу зупинитися, як і в іншому сусідньому селі.
"На зупинку транспортного засобу були орієнтовані всі екіпажі патрульної поліції. При спробі заблокувати рух Skoda Octavia в Рівному, його водій спочатку допустив бокове зіткнення зі службовим авто Renault Duster, а потім, не зупиняючись, з Mitsubishi Outlander, що стояв на дорозі з включеними проблисковими маячками", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, потім водій врізався в поліцейський автомобіль Skoda Rapid, після чого його вдалося зупинити. В результаті ДТП постраждав 27-річний старший сержант поліції.
"Водій автомобіля Skoda, яким виявився 36-річний житель села Залісся Рівненського району, не травмувався і згідно огляду приладом "Драгер" був тверезий", - розповіли в поліції.
Також наголошується, що свої дії чоловік пояснити поліцейським не зміг.
"Натомість, сусіди розповідають, що неадекватну його поведінку помітили після автопригоди, в яку потрапив чоловік, будучи за кордоном", - йдеться в повідомленні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України. Усі обставини ДТП встановлюються, у рамках кримінального провадження призначатимуться експертизи, зокрема й судово-психіатрична.
Нагадаємо
24 липня, у Сарненському районі Рівненської області сталась смертельна аварія. У ДТП загинули 15-річний та 23-річний брати.