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У Рівному водій під час втечі від поліції розбив п'ять автомобілів: один поліцейський отримав травми

У Рівному водій під час втечі від поліції розбив п'ять автомобілів: один поліцейський отримав травми

Київ • УНН

 • 143288 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. У Рівненській області поліцейські намагалася затримати місцевого жителя на автомобілі. Під час погоні той розбив п'ять машин, серед яких три - службові. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Рівненської області.

Деталі 

Мешканка села Буща Рівненського району звернулася в поліцію у зв'язку з тим, що чоловік погрожував спалити її будинок, поводився агресивно та неадекватно.

Наряд виявив його на Skoda Octavia в селі Озерко, але він проігнорував вимогу зупинитися, як і в іншому сусідньому селі.

"На зупинку транспортного засобу були орієнтовані всі екіпажі патрульної поліції. При спробі заблокувати рух Skoda Octavia в Рівному, його водій спочатку допустив бокове зіткнення зі службовим авто Renault Duster, а потім, не зупиняючись, з Mitsubishi Outlander, що стояв на дорозі з включеними проблисковими маячками", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, потім водій врізався в поліцейський автомобіль Skoda Rapid, після чого його вдалося зупинити. В результаті ДТП постраждав 27-річний старший сержант поліції.

"Водій автомобіля Skoda, яким виявився 36-річний житель села Залісся Рівненського району, не травмувався і згідно огляду приладом "Драгер" був тверезий", - розповіли в поліції.

Також наголошується, що свої дії чоловік пояснити поліцейським не зміг.

"Натомість, сусіди розповідають, що неадекватну його поведінку помітили після автопригоди, в яку потрапив чоловік, будучи за кордоном", - йдеться в повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України. Усі обставини ДТП встановлюються, у рамках кримінального провадження призначатимуться експертизи, зокрема й судово-психіатрична.

Нагадаємо 

24 липня, у Сарненському районі Рівненської області сталась смертельна аварія. У ДТП загинули 15-річний та 23-річний брати.

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