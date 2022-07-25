В Ровно водитель во время бегства от полиции разбил пять автомобилей: один полицейский получил травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Ровенской области полицейские пыталась задержать местного жителя на автомобиле. Во время погони тот разбил пять машин, среди которых три - служебные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.
Детали
Жительница села Буща Ровенского района обратилась в полицию в связи с тем, что мужчина угрожал сжечь ее дом, вел себя агрессивно и неадекватно.
Наряд обнаружил его на Skoda Octavia в деревне Озерко, но он проигнорировал требование остановиться, как и в другом соседнем селе.
"На остановку транспортного средства были ориентированы все экипажи патрульной полиции. При попытке заблокировать движение Skoda Octavia в Ровно, его водитель сначала допустил боковое столкновение со служебным авто Renault Duster, а затем, не останавливаясь, с стоящим на дороге Mitsubishi Outlander, что стоял на дороге с включенными проблесковыми маячками", - говорится в сообщении.
Как отмечается, затем водитель врезался в полицейский автомобиль Skoda Rapid, после чего его удалось остановить. В результате ДТП пострадал 27-летний старший сержант полиции.
"Водитель автомобиля Skoda, которым оказался 36-летний житель села Залесье Ровенского района, не травмировался и согласно осмотру прибором "Драгер" был трезв", - рассказали в полиции.
Также отмечается, что свои действия мужчина объяснить полицейским не смог.
"Зато соседи рассказывают, что неадекватное его поведение заметили после автопроисшествия, в которое попал мужчина, будучи за границей", - говорится в сообщении.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, в рамках уголовного производства будут назначаться экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая.
Напомним
24 июля, в Сарненском районе Ровенской области произошла смертельная авария. В ДТП погибли 15-летний и 23-летний братья.