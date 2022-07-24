У Рівненській області в ДТП загинули двоє братів, один з них неповнолітній

Деталі

Аварія сталась о 18:00 між селами Глинне та Дубно.

За попередніми даними, 23-річний водій мотоцикла виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль Land Rover, яким керував 44-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП, травми несумісні з життям отримав мотоцикліст та його 15-річний рідний брат. Відомо, що мотоцикл був офіційно незареєстрований. Керманич позашляховика за зовнішніми ознаками був тверезий. Його також освідуватимуть у медзакладі.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 3 статті 286 КК України.

Нагадаємо

12 липня, близько 19 години на Одещині зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet та мотоцикл Honda. В результаті аварії водій двоколісника – 44-річний місцевий житель – загинув.