У Рівненській області в ДТП загинули двоє братів, один з них неповнолітній
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Сьогодні, 24 липня, у Сарненському районі Рівненської області сталась смертельна аварія. У ДТП загинули 15-річний та 23-річний брати. Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області, передає УНН.
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Аварія сталась о 18:00 між селами Глинне та Дубно.
За попередніми даними, 23-річний водій мотоцикла виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль Land Rover, яким керував 44-річний місцевий житель.
Внаслідок ДТП, травми несумісні з життям отримав мотоцикліст та його 15-річний рідний брат. Відомо, що мотоцикл був офіційно незареєстрований. Керманич позашляховика за зовнішніми ознаками був тверезий. Його також освідуватимуть у медзакладі.
Правоохоронці відкрили провадження за частиною 3 статті 286 КК України.
Нагадаємо
12 липня, близько 19 години на Одещині зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet та мотоцикл Honda. В результаті аварії водій двоколісника – 44-річний місцевий житель – загинув.