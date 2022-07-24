В Ровенской области в ДТП погибли два брата, один из них несовершеннолетний
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Сегодня, 24 июля, в Сарненском районе Ровенской области произошла смертельная авария. В ДТП погибли 15-летний и 23-летний братья. Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области, передает УНН.
Детали
Авария произошла в 18:00 между селами Глинное и Дубно.
По предварительным данным, 23-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Land Rover, которым управлял 44-летний местный житель.
В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получил мотоциклист и его 15-летний родной брат. Известно, что мотоцикл был официально незарегистрирован. Водитель внедорожника по внешним признакам был трезв. Его также будут осматривать в медучреждении.
Правоохранители открыли производство по части 3 статьи 286 УК Украины.
Напомним
12 июля, около 19 часов в Одесской области столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и мотоцикл Honda. В результате аварии водитель двухколесника – 44-летний местный житель – погиб.