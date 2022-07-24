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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровенской области в ДТП погибли два брата, один из них несовершеннолетний

В Ровенской области в ДТП погибли два брата, один из них несовершеннолетний

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Сегодня, 24 июля, в Сарненском районе Ровенской области произошла смертельная авария. В ДТП погибли 15-летний и 23-летний братья. Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области, передает УНН.

Детали

Авария произошла в 18:00 между селами Глинное и Дубно.

По предварительным данным, 23-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Land Rover, которым управлял 44-летний местный житель.

В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получил мотоциклист и его 15-летний родной брат. Известно, что мотоцикл был официально незарегистрирован. Водитель внедорожника по внешним признакам был трезв. Его также будут осматривать в медучреждении.

Правоохранители открыли производство по части 3 статьи 286 УК Украины.

Напомним 

12 июля, около 19 часов в Одесской области столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и мотоцикл Honda. В результате аварии водитель двухколесника – 44-летний местный житель – погиб.

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