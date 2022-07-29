Смертельное ДТП в Запорожье: водителя отправили под стражу на 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Сегодня Ленинский районный суд Запорожья избрал для 30-летнего Дениса Бондара, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом пишет Суспільне, сообщает УНН.
Детали
Как отмечается, адвокаты подозреваемого настаивали на круглосуточном домашнем аресте или залоге.
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28 июля вечером в Запорожье 30-летний водитель автомобиля «BMW» влетел в припаркованные автомобили, столкнувшиеся с находящейся на обочине группой граждан. Как сообщили в полиции Запорожской области, в результате ДТП, двое пешеходов погибли, еще четверо - ранены.
Правоохранительные органы сообщили, что в больнице Запорожья умер еще один мужчина 1971 года рождения, который травмировался в результате ДТП.