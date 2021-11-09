Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний знову відмовився здати кров за рішенням суду

Цитата

"Сьогодні Микола Харківський знову відмовився від здачі крові. Тепер вже після рішення суду, яке його до цього зобов'язувало. Одразу варто пояснити. В Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові", - написав Черняк.

Додамо

Як повідомляв УНН 8 листопада, у 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові, наразі не можуть взяти кров для проведення експертиз. Згідно із законом, усі дії щодо неповнолітніх мають відбуватися у присутності адвоката та когось з батьків. Мати Миколи за кордоном, а батько не вакцинований від COVID-19.

Що було раніше

26 жовтня 2021 року у Харкові сталася смертельна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові.

27 жовтня правоохоронці оголосили підозру 16-річному водію Infiniti. 28 жовтня суд у Харкові відправив 16-річного хлопця у СІЗО на два місяці без альтернативи у вигляді застави.