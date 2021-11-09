Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний знову відмовився здати кров за рішенням суду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. 16-річний підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові відмовився здати кров за рішенням суду. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник родини загиблого водія Chevrolet Ігор Черняк, пише УНН.
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"Сьогодні Микола Харківський знову відмовився від здачі крові. Тепер вже після рішення суду, яке його до цього зобов'язувало. Одразу варто пояснити. В Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові", - написав Черняк.
Додамо
Як повідомляв УНН 8 листопада, у 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові, наразі не можуть взяти кров для проведення експертиз. Згідно із законом, усі дії щодо неповнолітніх мають відбуватися у присутності адвоката та когось з батьків. Мати Миколи за кордоном, а батько не вакцинований від COVID-19.
Що було раніше
26 жовтня 2021 року у Харкові сталася смертельна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові.
27 жовтня правоохоронці оголосили підозру 16-річному водію Infiniti. 28 жовтня суд у Харкові відправив 16-річного хлопця у СІЗО на два місяці без альтернативи у вигляді застави.