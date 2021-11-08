Смертельна ДТП у Харкові: у 16-річного підозрюваного не можуть взяти кров на аналіз
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові, наразі не можуть взяти кров для проведення експертиз. Згідно із законом, усі дії щодо неповнолітніх мають відбуватися у присутності адвоката та когось з батьків. Мати Миколи за кордоном, а батько не вакцинований від COVID-19. Про це повідомила журналісту УНН адвокат підозрюваного Інна Данилова.
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"Від сьогодні в СІЗО впускають тільки з сертифікатом про вакцинацію або з ПЛР-тестом. Батько Миколи не вакцинований. Ухвалу суду ми отримали в п’ятницю ввечері. У вихідні дні СІЗО не працює. Сьогодні батько намагався вакцинуватися, але не зміг. Без батька провести примусове відібрання крові у Миколая по закону не можливо", - розповіла Данилова.
Деталі
Вона пояснила, що через те, що Микола неповнолітній, згідно з діючим КПК України батько як законний представник неповнолітнього підозрюваного повинен приймати участь у всіх слідчих діях.
"І замінити батька на представників опіки теж не можливо, тому, що є живі батьки. Крім того, в слідчих діях повинні бути не тільки лікарі, захисник, законний представник (батько), а ще і вчитель (педагог), психолог", - сказала адвокат.
Вона додала, що мати наразі за кордоном.
Доповнення
У 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові, примусово відберуть кров для проведення експертиз. Раніше підліток відмовлявся від добровільної здачі крові.
Контекст
16-річний Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз після смертельного зіткнення Infinity та Chevrolet у Харкові.
Що було раніше
26 жовтня 2021 року у Харкові сталася смертельна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові.