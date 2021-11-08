Смертельна ДТП у Харкові: у 16-річного підозрюваного не можуть взяти кров на аналіз

Цитата

"Від сьогодні в СІЗО впускають тільки з сертифікатом про вакцинацію або з ПЛР-тестом. Батько Миколи не вакцинований. Ухвалу суду ми отримали в п’ятницю ввечері. У вихідні дні СІЗО не працює. Сьогодні батько намагався вакцинуватися, але не зміг. Без батька провести примусове відібрання крові у Миколая по закону не можливо", - розповіла Данилова.

Деталі

Вона пояснила, що через те, що Микола неповнолітній, згідно з діючим КПК України батько як законний представник неповнолітнього підозрюваного повинен приймати участь у всіх слідчих діях.

"І замінити батька на представників опіки теж не можливо, тому, що є живі батьки. Крім того, в слідчих діях повинні бути не тільки лікарі, захисник, законний представник (батько), а ще і вчитель (педагог), психолог", - сказала адвокат.

Вона додала, що мати наразі за кордоном.

Доповнення

У 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові, примусово відберуть кров для проведення експертиз. Раніше підліток відмовлявся від добровільної здачі крові.

Контекст

16-річний Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз після смертельного зіткнення Infinity та Chevrolet у Харкові.

Що було раніше

26 жовтня 2021 року у Харкові сталася смертельна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові.