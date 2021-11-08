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Смертельное ДТП в Харькове: у 16-летнего подозреваемого не могут взять кровь на анализ

Киев • УНН

 • 29666 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. У 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, пока не могут взять кровь для проведения экспертиз. Согласно закону, все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей. Мать Николая за границей, а отец не вакцинирован от COVID-19. Об этом сообщила журналисту УНН адвокат подозреваемого Инна Данилова.

Смертельное ДТП в Харькове: у 16-летнего подозреваемого не могут взять кровь на анализ

Цитата

"С сегодняшнего дня в СИЗО впускают только с сертификатом о вакцинации или с ПЦР-тестом. Отец Николая не вакцинирован. Постановление суда мы получили в пятницу вечером. В выходные дни СИЗО не работает. Сегодня отец пытался вакцинироваться, но не смог. Без отца провести принудительный забор крови у Николая по закону невозможно", - рассказала Данилова.

Детали

Она пояснила, что из-за того, что Николай несовершеннолетний, согласно действующему УПК Украины отец как законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого должен принимать участие во всех следственных действиях.

"И заменить отца на представителей опеки тоже не возможно, потому, что есть живые родители. Кроме того, в следственных действиях должны быть не только врачи, защитник, законный представитель (отец), а еще и учитель (педагог), психолог", - сказала адвокат.

Она добавила, что мать сейчас за границей.

Дополнение

У 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, принудительно отберут кровь для проведения экспертиз. Ранее подросток отказывался от добровольной сдачи крови.

Контекст

16-летний Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ после смертельного столкновения Infinity и Chevrolet в Харькове.

Что было раньше

26 октября 2021 года в Харькове случилась смертельное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Впоследствии полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в совершении смертельной автоаварии в Харькове.

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