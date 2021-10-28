Смертельна ДТП у Харкові: суд відправив під варту 16-річного водія Infiniti

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"Сьогодні суддя вирішив, що особа буде знаходитися протягом 60 діб у СІЗО", - сказав після засідання суду речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Він зауважив, що в органів слідства є "інформація і докази, що саме підозрюваний знаходився на момент вчинення ДТП за кермом".

Нагадаємо

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Infiniti, що рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19-и років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні. У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не мали.

27 жовтня 16-річному водієві Infiniti, затриманому через скоєння смертельної автоаварії в Харкові 27 жовтня, оголосили підозру.