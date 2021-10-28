Смертельное ДТП в Харькове: суд отправил под стражу 16-летнего водителя Infiniti

Детали

"Сегодня судья решил, что лицо будет находиться в течение 60 суток в СИЗО", - сказал после заседания суда спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он отметил, что у органов следствия есть "информация и доказательства, что именно подозреваемый находился на момент совершения ДТП за рулем".

Напомним

26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, двигавшегося на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19-ти лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу. В полиции подчеркнули, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имели.

27 октября 16-летнему водителю Infiniti, задержанному из-за совершения смертельной автоаварии в Харькове 27 октября, объявили подозрение.