Смертельна ДТП під Києвом: сьогодні підозрюваному обиратимуть запобіжний захід

ukru
Ексклюзив
08:24 • 87 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 52297 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 75759 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 159999 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 132775 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144145 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146049 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128998 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183055 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126198 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 97728 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 137452 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 118073 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 104488 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 104739 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 80 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 52297 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 75759 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 70887 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 127200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

Влада Мехіко забороняє кориду, але намагається зберегти традиції

08:01 • 2501 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 102445 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103281 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121197 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 137878 перегляди
Актуальне
Смертельна ДТП під Києвом: сьогодні підозрюваному обиратимуть запобіжний захід

Смертельна ДТП під Києвом: сьогодні підозрюваному обиратимуть запобіжний захід

Київ • УНН

 • 25959 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Розгляд клопотання столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні ДТП, у результаті якого загинули четверо людей з однієї родини, відбудеться сьогодні о 13:30 у Шевченківському районному суді Києва. Про це у Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.

"Розгляд клопотання столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у ДТП із 4 загиблими відбудеться сьогодні о 13:30 у Шевченківському районному суді м. Києва за адресою: вул. вулиця Дегтярівська, 31А. Слідчий суддя - Сидоров Є. В.", - написала Максимець.

Нагадаємо, напередодні затриманому за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, повідомили про підозру.

Раніше Максимець повідомила журналісту УНН, що вже підготовлено клопотання про обрання водію запобіжного заходу.

"До Шевченківського райсуду вже підготовлено клопотання про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розгляд клопотання відбудеться завтра. Про час засідання повідомимо додатково", - зазначила вона.

Як повідомляв УНН, у затриманого за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, за результатами тестування приладом Drager визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.

Так, у неділю ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.

В результаті зіткнення, автомобілі й уламки були розкидані по всій дорозі. За попередньою інформацією, всі загиблі — пасажири автомобіля Hyundai. За інформацією свідків, в автомобілі Hyundai їхали 5 людей — двоє дорослих та дівчинка 8 років, які загинули на місці, а також хлопчики 10 та 12 років, які були госпіталізовані. Пізніше молодший помер в лікарні від отриманих травм. Стан 12 річного хлопця у неділю ввечері оцінювався як критичний.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32