Смертельна ДТП під Києвом: сьогодні підозрюваному обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Розгляд клопотання столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні ДТП, у результаті якого загинули четверо людей з однієї родини, відбудеться сьогодні о 13:30 у Шевченківському районному суді Києва. Про це у Facebook повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.
"Розгляд клопотання столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у ДТП із 4 загиблими відбудеться сьогодні о 13:30 у Шевченківському районному суді м. Києва за адресою: вул. вулиця Дегтярівська, 31А. Слідчий суддя - Сидоров Є. В.", - написала Максимець.
Нагадаємо, напередодні затриманому за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, повідомили про підозру.
Раніше Максимець повідомила журналісту УНН, що вже підготовлено клопотання про обрання водію запобіжного заходу.
"До Шевченківського райсуду вже підготовлено клопотання про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розгляд клопотання відбудеться завтра. Про час засідання повідомимо додатково", - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, у затриманого за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, за результатами тестування приладом Drager визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.
Так, у неділю ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.
В результаті зіткнення, автомобілі й уламки були розкидані по всій дорозі. За попередньою інформацією, всі загиблі — пасажири автомобіля Hyundai. За інформацією свідків, в автомобілі Hyundai їхали 5 людей — двоє дорослих та дівчинка 8 років, які загинули на місці, а також хлопчики 10 та 12 років, які були госпіталізовані. Пізніше молодший помер в лікарні від отриманих травм. Стан 12 річного хлопця у неділю ввечері оцінювався як критичний.