Смертельное ДТП под Киевом: сегодня подозреваемому будут избирать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Рассмотрение ходатайства столичной прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре человека из одной семьи, состоится сегодня в 13:30 в Шевченковском районном суде Киева. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.
"Рассмотрение ходатайства столичной прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в ДТП с 4 погибшими состоится сегодня в 13:30 в Шевченковском районном суде. Киева по адресу: ул. Улица Дегтяревская, 31А. Следственный судья - Сидоров Е.В.", - написала Максимец.
Напомним, накануне задержанному за масштабное ДТП под Киевом, в которой погибли четыре человека из одной семьи, сообщили о подозрении.
Ранее Максимец сообщила журналисту УНН, что уже подготовлено ходатайство об избрании водителю меры пресечения.
"В Шевченковский райсуд уже подготовлено ходатайство об избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей. Рассмотрение ходатайства состоится завтра. О времени заседания сообщим дополнительно", - отметила она.
Как сообщал УНН, у задержанного за масштабное ДТП под Киевом, в которой погибли четыре человека из одной семьи, по результатам тестирования прибором Drager определено содержание алкоголя 1,32 промилле.
Так, в воскресенье вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.
В результате столкновения, автомобили и обломки были разбросаны по всей дороге. По предварительной информации, все погибшие - пассажиры автомобиля Hyundai. По информации свидетелей, в автомобиле Hyundai ехали 5 человек - двое взрослых и девочка 8 лет, погибли на месте, а также мальчики 10 и 12 лет, были госпитализированы. Позже младший скончался в больнице от полученных травм. Состояние 12 летнего парня в воскресенье вечером оценивалось как критическое.