Службові собаки прикордонників допомогли виявити центнер наркотиків та затримати сотні порушників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Цього року службові собаки прикордонників допомогли виявити центнер наркотиків та затримати понад 400 порушників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МВС.
“Службові собаки прикордонників цього року допомогли виявити центнер наркотиків та затримати понад 4 сотні порушників. Прикордонні собаки виконують чимало обов’язків. Вони також допомагають виявляти зброю, боєприпаси, контрабандний тютюн. Чотирилапі помічники також суттєво зменшують бажання агресивних порушників чинити опір правоохоронцям, є запорукою безпеки під час конвоювання та охорони затриманих осіб”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що упродовж 11 місяців 2020 року прикордонники за допомогою службових собак:
- затримали понад 400 правопорушників;
- виявили 164 одиниці зброї;
- виявили 6,6 тис. боєприпасів;
- виявили понад 40 тис. пігулок наркотичної дії;
- виявили понад 100 кг наркотичних засобів;
- виявили майже 1,3 млн пачок сигарет.
“Завдяки чотирилапим помічникам викрили сховки з контрабандним товаром на суму понад 5,6 млн гривень. Сьогодні у прикордонному відомстві служать понад 1000 собак 16 порід. Частина з них залучена до служби в районі проведення ООС. Інструкторів із собаками готують в Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби, що у Великих Мостах на Львівщині. Більшість собак тренують на пошук зброї, вибухонебезпечних речовин та наркотичних засобів”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що у середньому 45% затримань на кордоні відбувається з використанням чотирилапих помічників, а незважаючи на передові технології, краще за собак виявити наркотики чи вибухівку не може ніхто.
Нагадаємо, на українського прикордонника та його пса напала лисиця.