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Служебные собаки пограничников помогли обнаружить центнер наркотиков и задержать сотни нарушителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. В этом году служебные собаки пограничников помогли обнаружить центнер наркотиков и задержать более 400 нарушителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал МВД.

Служебные собаки пограничников помогли обнаружить центнер наркотиков и задержать сотни нарушителей

"Служебные собаки пограничников в этом году помогли обнаружить центнер наркотиков и задержать более 400 нарушителей. Пограничные собаки выполняют немало обязанностей. Они также помогают выявлять оружие, боеприпасы, контрабандный табак. Четвероногие помощники также существенно уменьшают желание агрессивных нарушителей сопротивляться правоохранителям, что является залогом безопасности во время конвоирования и охраны задержанных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении 11 месяцев 2020 года пограничники с помощью служебных собак:

- задержали более 400 правонарушителей;
- обнаружили 164 единицы оружия;
- обнаружили 6,6 тыс. боеприпасов
- обнаружили более 40 тыс. таблеток наркотического действия;
- обнаружили более 100 кг наркотических средств;
- обнаружили почти 1,3 млн пачек сигарет.

"Благодаря четвероногим помощникам разоблачили тайники с контрабандным товаром на сумму более 5,6 млн гривен. Сегодня в пограничном ведомстве служат более 1000 собак 16 пород. Часть из них привлечено к службе в районе проведения ООС. Инструкторов с собаками готовят в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы, что в Великих Мостах Львовской области. Большинство собак тренируют на поиск оружия, взрывоопасных веществ и наркотических средств", - указано в сообщении.

Сообщается, что в среднем 45% задержаний на границе происходит с использованием четвероногих помощников, а несмотря на передовые технологии, лучше собак выявить наркотики или взрывчатку не может никто.

Напомним, на украинского пограничника и его пса напала лиса.

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