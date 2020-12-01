На українського прикордонника та його пса напала лисиця
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На прикордонника та його пса під час повернення з патрулювання напала лисиця. Чоловік перебуває під наглядом лікарів, а вівчарку доглядають в ізольованому вольєрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.
“Небезпека підстерігає усюди. Днями прикордонний наряд Подільського загону повертався з патрулювання. Та несподівано на інспектора службової собаки Вадима Бесараба і його вівчарку Діксі напала лисиця. Хижачка встигла вкусити і пса, і прикордонника. Проте, відважна Діксі виграла бій — лис загинув”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тіло звіра було направлено на експертизу, в його крові не було виявлено збудника сказу.
“Наразі охоронець кордону перебуває під наглядом лікарів, а собаку доглядають в ізольованому вольєрі. Вони почуваються добре і з нетерпінням чекають на зустріч”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні з початку цього року зареєстровано 680 випадків сказу серед тварин, найбільше серед котів.