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На українського прикордонника та його пса напала лисиця

На українського прикордонника та його пса напала лисиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. На прикордонника та його пса під час повернення з патрулювання напала лисиця. Чоловік перебуває під наглядом лікарів, а вівчарку доглядають в ізольованому вольєрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

“Небезпека підстерігає усюди. Днями прикордонний наряд Подільського загону повертався з патрулювання. Та несподівано на інспектора службової собаки Вадима Бесараба і його вівчарку Діксі напала лисиця. Хижачка встигла вкусити і пса, і прикордонника. Проте, відважна Діксі виграла бій — лис загинув”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіло звіра було направлено на експертизу, в його крові не було виявлено збудника сказу.

“Наразі охоронець кордону перебуває під наглядом лікарів, а собаку доглядають в ізольованому вольєрі. Вони почуваються добре і з нетерпінням чекають на зустріч”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з початку цього року зареєстровано 680 випадків сказу серед тварин, найбільше серед котів.

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