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На украинского пограничника и его пса напала лиса

На украинского пограничника и его пса напала лиса

Киев  •  УНН

 • 19726 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. На пограничника и его пса во время возвращения с патрулирования напала лиса. Мужчина находится под наблюдением врачей, а за овчаркой ухаживают в изолированном вольере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Госпогранслужбы Украины.

“Опасность подстерегает повсюду. На днях пограничный наряд Подольского отряда возвращался с патрулирования. Но неожиданно на инспектора служебной собаки Вадима Бесараба и его овчарку Дикси напала лиса. Хищница успела укусить и пса, и пограничника. Однако, отважная Дикси выиграла бой — лис погиб”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело зверя было направлено на экспертизу, в его крови не было обнаружено возбудителя бешенства.

“Сейчас охранник границы находится под наблюдением врачей, а за собакой ухаживают в изолированном вольере. Они чувствуют себя хорошо и с нетерпением ждут встречи”, — указано в сообщении.

Напомним, в Украине с начала этого года зарегистрировано 680 случаев бешенства среди животных, больше всего среди котов.

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