На украинского пограничника и его пса напала лиса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На пограничника и его пса во время возвращения с патрулирования напала лиса. Мужчина находится под наблюдением врачей, а за овчаркой ухаживают в изолированном вольере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Госпогранслужбы Украины.
“Опасность подстерегает повсюду. На днях пограничный наряд Подольского отряда возвращался с патрулирования. Но неожиданно на инспектора служебной собаки Вадима Бесараба и его овчарку Дикси напала лиса. Хищница успела укусить и пса, и пограничника. Однако, отважная Дикси выиграла бой — лис погиб”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что тело зверя было направлено на экспертизу, в его крови не было обнаружено возбудителя бешенства.
“Сейчас охранник границы находится под наблюдением врачей, а за собакой ухаживают в изолированном вольере. Они чувствуют себя хорошо и с нетерпением ждут встречи”, — указано в сообщении.
Напомним, в Украине с начала этого года зарегистрировано 680 случаев бешенства среди животных, больше всего среди котов.