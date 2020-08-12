"Слуги народу" збираються на з'їзд 29 серпня: назвуть кандидатів на місцевих виборах

"Вища рада партії “Слуга народу” визначила дату позачергового з’їзду партії на 29 серпня. На порядку денному: ухвалення рішення про участь у місцевих виборах, презентація спільної програми та кандидатів у міські голови, висування кандидата на довиборах до ВР по 208-му округу", - повідомив Качура.

Своєю чергою, заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук у Facebook додала, що з'їзд відбудеться у Києві.

"З’їзд партії "Слуга Народу" відбудеться 29 серпня у Києві. Символічно - рівно рік з часу роботи нового скликання парламенту. Сьогодні таке рішення ухвалила Вища рада партії. На з’їзді ми юридично схвалимо рішення про участь у місцевих виборах 2020, презентуємо широкому загалу відповідну програму партії, а також список кандидатів на посади мерів обласних центрів. Також з‘їзд висуне кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу на Чернігівщині. Що ж, відпочили трохи і повертаємося до активної роботи. Попереду на нас чекає насичений політичний сезон!" - написала вона.

Раніше у "Слузі народу" назвали орієнтовну дату позачергового засідання ВР.