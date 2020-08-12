"Слуги народу" збираються на з'їзд 29 серпня: назвуть кандидатів на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Політична партія “Слуга Народу” збирається провести позачерговий з’їзд 29 серпня, де розгляне питання участі своїх кандидатів на місцевих виборах, зокрема, презентує список кандидатів на посади мерів обласних центрів. Про це повідомив член фракції "Слуга народу" у парламенті Олександр Качура у Telegram-каналі, передає УНН.
"Вища рада партії “Слуга народу” визначила дату позачергового з’їзду партії на 29 серпня. На порядку денному: ухвалення рішення про участь у місцевих виборах, презентація спільної програми та кандидатів у міські голови, висування кандидата на довиборах до ВР по 208-му округу", - повідомив Качура.
Своєю чергою, заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук у Facebook додала, що з'їзд відбудеться у Києві.
"З’їзд партії "Слуга Народу" відбудеться 29 серпня у Києві. Символічно - рівно рік з часу роботи нового скликання парламенту. Сьогодні таке рішення ухвалила Вища рада партії. На з’їзді ми юридично схвалимо рішення про участь у місцевих виборах 2020, презентуємо широкому загалу відповідну програму партії, а також список кандидатів на посади мерів обласних центрів. Також з‘їзд висуне кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу на Чернігівщині. Що ж, відпочили трохи і повертаємося до активної роботи. Попереду на нас чекає насичений політичний сезон!" - написала вона.
Раніше у "Слузі народу" назвали орієнтовну дату позачергового засідання ВР.