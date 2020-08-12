"Слуги народа" собираются на съезд 29 августа: назовут кандидатов на местных выборах

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83123 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101919 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126731 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107369 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127363 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101265 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102092 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104047 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101955 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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"Слуги народа" собираются на съезд 29 августа: назовут кандидатов на местных выборах

"Слуги народа" собираются на съезд 29 августа: назовут кандидатов на местных выборах

Киев  •  УНН

 • 13871 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Политическая партия "Слуга народа" собирается провести внеочередной съезд 29 августа, где рассмотрит вопрос участия своих кандидатов на местных выборах, в частности, представит список кандидатов на должности мэров областных центров. Об этом сообщил член фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Качура в Telegram-канале, передает УНН.

"Высший совет партии "Слуга Народа" определил дату внеочередного съезда партии на 29 августа. В повестке: принятие решения об участии в местных выборах, презентация общей программы и кандидатов в меры городов, выдвижение кандидата на довыборах в ВР по 208-му округу", - сообщил Качура.

В свою очередь, заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук в Facebook добавила, что съезд состоится в Киеве.

"Съезд партии "Слуга Народа" состоится 29 августа в Киеве. Символично - ровно год с момента работы нового созыва парламента. Сегодня такое решение принял Высший совет партии. На съезде мы юридически примем решение об участии в местных выборах 2020, представим широкой общественности соответствующую программу партии, а также список кандидатов на должности мэров областных центров. Также съезд выдвинет кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу в Черниговской области. Что же, отдохнули немного и возвращаемся к активной работе. Впереди нас ждет насыщенный политический сезон!" - написала она.

Ранее в "Слуге народа" назвали ориентировочную дату внеочередного заседания ВР.

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