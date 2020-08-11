У "Слузі народу" назвали орієнтовну дату позачергового засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Верховна Рада України збереться на позачергове засідання орієнтовно у вівторок, 25 серпня. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.
“Орієнтовна дата — 25 серпня... Ймовірніше за все зберемося, аби прийняти цей закон (про підвищення мінімальної заробітної плати — ред.)”, — зазначив він.
Нагадаємо, з’явився текст законопроекту, поданого Президентом Зеленським, про зміни до держбюджету на 2020 рік, яким передбачається поступове підвищення у поточному році мінімальної зарплати до 5 тис. грн.
Як раніше повідомлялося в УНН, голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв, що Рада збереться на позачергове засідання на День Незалежності, 24 серпня.