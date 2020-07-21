На День Незалежності Рада збереться на позачергову сесію - Арахамія

"Ми три (позачергових засідань ВР - ред.) не хочемо, зібрати на три з невизначеними датами – це неможливо. 24 серпня на День Незалежності України, коли всі українці відпочивають, а депутати працюють – це, мені здається, справедливо, це буде така сесія. А чи буде між сьогоднішньою і 24 серпня, то мені здається, якщо не буде чогось дуже-дуже термінового, де ми не маємо права не прийти, то це неможливо. Люди хочуть спланувати. Після турбурежиму, треба хоч якийсь турбоотпуск", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогоднішня позачергова сесія Верховної Ради України скликана для розгляду законопроекту про “зелену” енергетику.