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19 березня, 18:42 • 103596 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 148451 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 123438 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 137623 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 141098 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 127163 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 178783 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126006 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125566 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124384 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На День Незалежності Рада збереться на позачергову сесію - Арахамія

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України збереться на позачергову сесія на День Незалежності – 24 серпня. Про це під час пресконференції заявив голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

"Ми три (позачергових засідань ВР - ред.) не хочемо, зібрати на три з невизначеними датами – це неможливо. 24 серпня на День Незалежності України, коли всі українці відпочивають, а депутати працюють – це, мені здається, справедливо, це буде така сесія. А чи буде між сьогоднішньою і 24 серпня, то мені здається, якщо не буде чогось дуже-дуже термінового, де ми не маємо права не прийти, то це неможливо. Люди хочуть спланувати. Після турбурежиму, треба хоч якийсь турбоотпуск", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогоднішня позачергова сесія Верховної Ради України скликана для розгляду законопроекту про “зелену” енергетику.

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