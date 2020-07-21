Позачергова сесія ВР сьогодні скликана заради законопроекту про "зелену" енергетику - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Сьогоднішня позачергова сесія Верховної Ради України скликана для розгляду законопроекту про “зелену” енергетику. Про це під час пресконференції заявив голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Заради одного — зелена енергетика, зараз є криза. Заради зеленої енергетики, заради цього скликана ця позачергова сесія”, — заявив він.
Нагадаємо, енергетичний комітет ВР погодив урядовий законопроект по “зеленій” енергетиці, зі своїми правками.
Інвестори попереджають, що не погодять внесені правки до законопроекту, якщо вони суттєво змінюють умови меморандуму.
Як раніше повідомлялося в УНН, Верховна Рада на сьогоднішній позачерговій сесії планує розглянути низку питань, зокрема, законопроект Президента Володимира Зеленського про “інвестнянь” та проекти постанов про скасування рішення ВР щодо ухвалення законопроекту про легалізацію грального бізнесу.