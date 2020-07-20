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Профільний комітет погодив законопроект про зниження "зеленого" тарифу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Енергетичний комітет ВР погодив урядовий законопроект по “зеленій” енергетиці, зі своїми правками, повідомляє УНН.

За відповідне рішення проголосувало 19 членів Комітету.

Розгляду законопроекту у Раді заплановано на завтра, 21 липня.

Раніше повідомлялось, що законопроект мав бути ухвалений ще минулого тижня, однак, його заспамили правками.

Намагання зірвати законопроект зумовило неабиякий резонанс та обурення з боку інвесторів у “зелену” енергетику, адже документ містить погоджений з урядом меморандум. Цей меморандум з одного боку знижує “зелений” тариф, з іншого – гарантує розрахунок держави з виробниками, і заразом захищає державу від судових позовів, які можують обійтися бюджету у 250 млрд грн. 

Інвестори попереджають, що не погодять внесені правки до законопроекту, якщо вони суттєво змінюють умови меморандуму

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