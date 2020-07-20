Профільний комітет погодив законопроект про зниження "зеленого" тарифу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Енергетичний комітет ВР погодив урядовий законопроект по “зеленій” енергетиці, зі своїми правками, повідомляє УНН.
За відповідне рішення проголосувало 19 членів Комітету.
Розгляду законопроекту у Раді заплановано на завтра, 21 липня.
Раніше повідомлялось, що законопроект мав бути ухвалений ще минулого тижня, однак, його заспамили правками.
Намагання зірвати законопроект зумовило неабиякий резонанс та обурення з боку інвесторів у “зелену” енергетику, адже документ містить погоджений з урядом меморандум. Цей меморандум з одного боку знижує “зелений” тариф, з іншого – гарантує розрахунок держави з виробниками, і заразом захищає державу від судових позовів, які можують обійтися бюджету у 250 млрд грн.
Інвестори попереджають, що не погодять внесені правки до законопроекту, якщо вони суттєво змінюють умови меморандуму.