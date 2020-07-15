Зрив меморандуму по "зеленій" енергетиці обійдеться Україні у 250 млрд грн – аналітики

Цього тижня Центр презентував комплексне дослідження "Комплекс рішень для сталого розвитку ВДЕ в Україні", у якому було висвітлено ряд питань, вирішення яких сприятиме виходу з кризи у "зеленій" генерації.

"Одним з важливих рішень, які ми презентували, є ухвалення законопроєкту № 3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" вже до кінця поточного тижня. Ухвалення проєкту Закону із збереженням редакції першого читання є надзвичайно важливим не тільки для виробників альтернативної енергетики, а в першу чергу для посилення іміджу України як держави, яка має дієві механізми захисту інвестицій.

Ми маємо чіткі сигнали від вітчизняних та іноземних інвесторів, що у разі зриву голосування за законопроєкт № 3658 відбудуться масові позови до міжнародних інвестиційних арбітражів, що завдасть збитків державі у розмірі 250 мільярдів гривень", - вказують у Центрі.

З дуже великою ймовірністю такі позови будуть задоволені в судовому порядку, адже відомі прецеденти, які вже мали місце в європейських державах, зокрема, в ЄС, наголошують аналітики.

"У разі несхвалення зазначеного законопроєкту буде остаточно підірвана довіра інвесторів до України, яку доведеться відновлювати протягом довгих років, а євроінтеграційні перспективи нашої країни опиняться під великим питанням. Саме тому, Центр Разумкова ще раз висловлює підтримку законопроєкту № 3658 та наполягає на його ухваленні в парламенті, оскільки це допоможе зберігати інвестиційний інтерес до України, а також дозволить уникнути колосальних збитків через рішення інвестиційних арбітражів", - резюмували у Центрі.

Нагадаємо, про зрив урядового законопроекта 3658, а заразом і меморандум про зниження "зеленого" тарифу заговорили після заяв "слуги народу" Сергія Нагорняка, який повідомив від імені профільного Комітету про зміну рішення підтримувати його. Зазначимо, що цей законопроект був визначений Президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, бо місяць його пробуксовки у Раді обійдеться українцям в 1 млрд грн.

Водночас у "Батьківщині" заявили, що Нагорняк не може говорити від імені усього Комітету, оскільки інші його члени законопроект підтримують. Також там висловили здивування тим, як деякі "слуги народу" підставляють свого Президента і свій уряд.

Раніше УНН повідомляв, що інвестори не погодять інші умови, окрім визначених у меморандумі. А це означає, що зрив меморандуму залишить у силі діючі високі "зелені" тарифи.