Срыв меморандума по "зеленой" энергетике обойдется Украине в 250 млрд грн - аналитики

На этой неделе Центр представил комплексное исследование "Комплекс решений для устойчивого развития ВИЭ в Украине", в котором были освещены ряд вопросов, решение которых будет способствовать выходу из кризиса в "зеленой" генерации.

"Одним из важных решений, которые мы представили, является принятие законопроекту № 3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" уже до конца текущей недели. Принятие проекта Закона с сохранением редакции первого чтения является чрезвычайно важным не только для производителей альтернативной энергетики, а в первую очередь для усиления имиджа Украины как государства, которое имеет действенные механизмы защиты инвестиций.

Мы имеем четкие сигналы от отечественных и иностранных инвесторов, что в случае срыва голосования за законопроект № 3658 состоятся массовые иски в международные инвестиционные арбитражи, что нанесет ущерб государству в размере 250 миллиардов гривен", - отмечают в Центре.

С очень большой вероятностью такие иски будут удовлетворены в судебном порядке, ведь известны прецеденты, которые уже имели место в европейских государствах, в частности в ЕС, отмечают аналитики.

"В случае неодобрения указанного законопроекта будет окончательно подорвано доверие инвесторов к Украине, которое придется восстанавливать в течение долгих лет, а евроинтеграционные перспективы нашей страны окажутся под большим вопросом. Именно поэтому, Центр Разумкова еще раз выражает поддержку законопроекту № 3658 и настаивает на его принятии в парламенте, поскольку это поможет сохранять инвестиционный интерес к Украине, а также позволит избежать колоссальных убытков из-за решения инвестиционных арбитражей", - резюмировали в Центре.

Напомним, о срыве правительственного законопроекта 3658, а заодно и меморандуме о снижении "зеленого" тарифа заговорили после заявлений "слуги народа" Сергея Нагорняка, который сообщил от имени профильного комитета об изменении решения поддерживать его. Отметим, что этот законопроект был определен Президентом Владимиром Зеленским как неотложный, поскольку месяц его пробуксовки в Раде обойдется украинцам в 1 млрд грн.

В то же время в "Батькивщине" заявили, что Нагорняк не может говорить от имени всего Комитета, поскольку другие его члены законопроект поддерживают. Также там выразили удивление тем, как некоторые "слуги народа" подставляют своего Президента и свое правительство.

Ранее УНН сообщал, что инвесторы не согласуют другие условия, кроме определенных в меморандуме. А это значит, что срыв меморандума оставит в силе действующие высокие "зеленые" тарифы.