ВР сьогодні спробує розблокувати легалізацію грального бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада на сьогоднішній позачерговій сесії планує розглянути низку питань, зокрема, законопроект Президента Володимира Зеленського про “інвестнянь” та проекти постанов про скасування рішення ВР щодо ухвалення законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.
Так, парламентарі на позачерговій сесії планують розглянути три проекти постанов про скасування рішення ВРУ про ухвалення в цілому проекту закону №2285-д щодо легалізації грального бізнесу в Україні. Додамо, що доки ВР не розгляне проекти постанов, це блокує підписання законопроекту головою ВРУ та Президентом України.
Окрім того, планується розглянути законопроект №3658 про удосконалення умов підтримки виробництва “зеленої” енергетики, №3807 про виділення коштів на інститут соцпрацівників, №2207-1-д про управління відходами, №4212-д про розвідку.
Також планується розгляд проектів законів №2259 про реформу патентного законодавства, №2456 щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів, та законопроект Зеленського №3760 про "інвестнянь".
Додамо, що в порядку денному також є питання, які Рада розглянула на останньому пленарному засіданні третьої сесії, зокрема, проект постанови щодо ліквідації районів та законопроект про оборонні закупівлі.
Нагадаємо, як повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, у липні та серпні можуть відбутись ще декілька позачергових сесій Верховної Ради.