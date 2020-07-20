Разумков не виключив можливості проведення позачергових сесій ВР у липні та серпні

"Це, все ж таки, саме сесія, тому що засідання відбуваються під час чергової сесії, вони можуть бути призначені навіть з сьогодні на сьогодні. З сесією інша ситуація, там не менше 3 днів... не пізніше 7 днів відбувається таке засідання, виключний перелік питань… Скільки їх буде - мені важко сказати. Якщо чесно, більшість народних депутатів, мені здається, не планували, що це відбудеться у вівторок. Але ви бачили останнє засідання, коли ми говорили про закриття сесії…. Я думаю, що декілька таких ситуацій може мати місце під час серпня і частини липня. Я думаю два, може три", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули.

Водночас, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня.