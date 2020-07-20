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Разумков не виключив можливості проведення позачергових сесій ВР у липні та серпні

Разумков не виключив можливості проведення позачергових сесій ВР у липні та серпні

Київ • УНН

 • 11995 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. У липні та серпні можуть відбутись ще декілька позачергових сесій Верховної Ради. Про це на пресконференції щодо підсумків роботи парламенту сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Це, все ж таки, саме сесія, тому що засідання відбуваються під час чергової сесії, вони можуть бути призначені навіть з сьогодні на сьогодні. З сесією інша ситуація, там не менше 3 днів... не пізніше 7 днів відбувається таке засідання, виключний перелік питань… Скільки їх буде - мені важко сказати. Якщо чесно, більшість народних депутатів, мені здається, не планували, що це відбудеться у вівторок. Але ви бачили останнє засідання, коли ми говорили про закриття сесії…. Я думаю, що декілька таких ситуацій може мати місце під час серпня і частини липня. Я думаю два, може три", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули.

Водночас, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня.

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