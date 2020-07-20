Разумков не исключил возможности проведения внеочередных сессий ВР в июле и августе

"Это, все же, именно сессия, потому что заседания проходят во время очередной сессии, они могут быть назначены даже с сегодня на сегодня. С сессией другая ситуация, там не менее 3 дней... не позднее 7 дней происходит такое заседание, исключительный перечень вопросов... Сколько их будет - мне трудно сказать. Если честно, большинство народных депутатов, мне кажется, не планировали, что это произойдет во вторник. Но вы видели последнее заседание, когда мы говорили о закрытии сессии.... Я думаю, что несколько таких ситуаций может иметь место во время августа и части июля. Я думаю два, может три", - сказал Разумков.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины завершила третью сессию девятого созыва работы ВР и официально ушла на каникулы.

В то же время, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на вторник, 21 июля.