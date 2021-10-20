“Слуги народу” обговорюватимуть подальше перебування Третякової на посаді голови комітету Ради — Арахамія

Цитата

“Є те, що відбувається згідно з регламентом — ми вже звернулися з цього приводу до регламентного комітету. Що стосується політичної відповідальності — це подальший діалог, який ми будемо продовжувати. Станом на зараз вона залишається головою комітету, та в нас буде обговорення з цього приводу”, — заявив Арахамія.

Деталі

Арахамія додав, що покарання, які пропонує регламент стосовно народних депутатів є “занадто м’якими”. Тому, він заявив що наразі є пропозиція для усіх народних депутатів об’єднатися, та змінити регламент на більш жорсткий.

“В нас в регламенті є покарання. Воно м’яке, на мою думку. Але воно є зараз в законі, і я пропонував і пропоную всім колегам зараз об’єднатися, і змінити регламент. Зробити більш жорсткими покарання, які є зараз передбачені в регламенті стосовно народних депутатів”, — додав Арахамія.

Контекст

Під час засідання в Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “Слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що „ганьба“ це вам”.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.

Проте перший заступник голови фракції “Слуга народу” у парламенті Олександр Корнієнко заявив, що з відстороненням з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та від засідань Верховної Ради на 5 днів Галини Третьякової можуть виникнути проблеми.



