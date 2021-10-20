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"Слуги народа" будут обсуждать дальнейшее пребывание Третьяковой в должности председателя комитета Рады - Арахамия

Киев • УНН

 • 23025 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Во фракции “Слуга народа” будут обсуждать дальнейшее пребывание народного депутата Галины Третьяковой в должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Об этом во время “Ток-шоу № 1” заявил глава фракции Давид Арахамия, передает УНН.

"Слуги народа" будут обсуждать дальнейшее пребывание Третьяковой в должности председателя комитета Рады - Арахамия

Цитата

“Есть то, что происходит согласно регламенту — мы уже обратились по этому поводу в регламентный комитет. Что касается политической ответственности — это дальнейший диалог, который мы будем продолжать. По состоянию на сейчас она остается председателем комитета, и у нас будет обсуждение по этому поводу”, — заявил Арахамия.

Детали

Арахамия добавил, что наказания, которые предлагает регламент в отношении народных депутатов “слишком мягкие”. Поэтому, он заявил, что пока есть предложение для всех народных депутатов объединиться, и изменить регламент на более жесткий.

“У нас в регламенте есть наказание. Оно мягкое, по моему мнению. Но оно сейчас в законе, и я предлагал и предлагаю всем коллегам сейчас объединиться и изменить регламент. Ужесточить наказания, которые сейчас предусмотрены в регламенте в отношении народных депутатов ”, - добавил Арахамия.

Контекст

Во время заседания в Раде депутат от группы “Партия ”За будущее“ Игорь Палица заявил, что депутат от ”Слуги народа“ Галина Третьякова в партийном чате ”Слуг народа“ отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне ”стало на одного врага меньше“.

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что “когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституции, и считают, что они могут навязывать кому-то платки рта, то мне кажется, что” позор “это вам”.

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.

Однако первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” в парламенте Александр Корниенко заявил , что с отстранением от должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и от заседаний Верховной Рады на 5 дней Галины Третьяковой могут возникнуть проблемы.

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