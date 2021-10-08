Корнієнко: з відстороненням Третякової можуть виникнути проблеми

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“Ми підписали з колегами лист про відсторонення пані Третьякової, але там є одна проблема. Вона заключається в тому, що все, що говорить депутат поза межами парламентської зали і комітетів, це не є формальним приводом для таких дій щодо цього депутата”, - заявив Корнієнко.

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Він зазначив, що регламентний комітет Ради розглядатиме питання відсторонення Третьякової від пленарних засідань на 5 днів та з посади голови профільного комітету, та наступного пленарного тижня парламентарі “триматимуть руку на пульсі” з приводу цього питання.

Він також додав, що близько 10 народних депутатів повиходили з партійного чату після інциденту з Третьяковою.

“Як стало зрозуміло, що в чат можна заходити, як в кулуари, і він втратив своє значення для спілкування колег... З чату вийшло десь людей 10. Хтось підходив потім, просив їх додати. Там якийсь глюк був з системою, не могли додати. Ну знаєте, це така рубрика, остання сторінка “гороскопи, кросворди”, чат фракції “Слуга народу”, - додав Корнієнко.

Додамо

Під час засідання в Раді сьогодні депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “Слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що „ганьба“ це вам”.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.