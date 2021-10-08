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Корниенко: с отстранением Третьяковой могут возникнуть проблемы

Корниенко: с отстранением Третьяковой могут возникнуть проблемы

Киев  •  УНН

 • 29619 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко заявил, что с отстранением от должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и от заседаний Верховной Рады на 5 дней Галины Третьяковой могут возникнуть проблемы. Об этом он сказал во время общения с журналистами в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы подписали с коллегами письмо об отстранении госпожи Третьяковой, но там есть одна проблема. Она заключается в том, что все, что говорит депутат вне парламентского зала и комитетов, это не является формальным поводом для таких действий в отношении этого депутата", - заявил Корниенко.

Детали

Он отметил, что регламентный комитет Рады рассматривать вопрос отстранения Третьяковой от пленарных заседаний на 5 дней и с должности главы профильного комитета, и на следующей пленарной неделе парламентарии "будут держать руку на пульсе" по этому вопросу.

Он также добавил, что около 10 народных депутатов вышли из партийного чата после инцидента с Третьяковой.

"Как стало известно, что в чат можно заходить, как в кулуары, и он потерял свое значение для общения коллег... С чата вышли где-то людей 10. Кто-то подходил потом, просил их добавить. Там какой-то глюк был с системой, не могли добавить. Ну знаете, это такая рубрика, последняя страница "гороскопы, кроссворды", чат фракции "Слуга народа", - добавил Корниенко.

Добавим

Во время заседания в Раде сегодня депутат от группы "Партия "За будущее" Игорь Палица заявил, что депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в партийном чате "Слуг народа" отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне "стало на одного врага меньше".

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что "когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституцией, и считают, что они могут навязывать кому-то платки на рот, то мне кажется, что "позор" это вам".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.

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