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"Слуга народу" хоче, щоб нардепів відкликали за кнопкодавство

"Слуга народу" хоче, щоб нардепів відкликали за кнопкодавство

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Партія "Слуга Народу" ініціюватиме закон про відкликання народного депутата. Про це заявив глава партії Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

"Ми будемо ініціювати закон про відкликання народного депутата. У ньому буде чітко прописано, що за невиконання таких норм, в тому числі кнопкодавство, невідвідування засідань ВР, буде можливість відкликати даного народного депутата", - сказав Разумков.

За його словами, приймати рішення про відкликання депутатів буде український народ.

"Ми вважаємо, український народ зможе зробити свої висновки і якщо нардеп об'єктивно не відповідає високому званню народного депутата, то напевно нехай він займається іншою діяльністю", - додав він.

Нагадаємо, раніше партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів в депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради України.

Українські Національні Новини

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