"Слуга народу" хоче, щоб нардепів відкликали за кнопкодавство
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Партія "Слуга Народу" ініціюватиме закон про відкликання народного депутата. Про це заявив глава партії Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
"Ми будемо ініціювати закон про відкликання народного депутата. У ньому буде чітко прописано, що за невиконання таких норм, в тому числі кнопкодавство, невідвідування засідань ВР, буде можливість відкликати даного народного депутата", - сказав Разумков.
За його словами, приймати рішення про відкликання депутатів буде український народ.
"Ми вважаємо, український народ зможе зробити свої висновки і якщо нардеп об'єктивно не відповідає високому званню народного депутата, то напевно нехай він займається іншою діяльністю", - додав він.
Нагадаємо, раніше партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів в депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради України.