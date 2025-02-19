Словаччина депортувала українця через підозрілі зв'язки зі спецслужбами

Правоохоронні органи Словаччини депортували 59-річного громадянина України через зв’язки зі спецслужбами. Про це повідомляє Поліція Словацької Республіки, передає УНН.

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За офіційною інформацією, рішення ухвалено в межах адміністративного провадження відповідно до законодавства про проживання іноземців.

За даними слідства, чоловік мав зв’язки з спецслужбами та організованою злочинністю. На підставі зібраних доказів компетентні органи визнали його перебування на території країни небажаним, що стало підставою для негайної депортації.

Разом із примусовою депортацією українцю заборонено в’їзд не лише до Словаччини, а й до всіх країн ЄС на два роки. Правоохоронці наголосили, що депортація відбулася без затримок та в повній відповідності до закону. Оскарження цього рішення в судовому порядку виявилося неможливим, оскільки відповідні органи виключили можливість апеляції, а сам фігурант справи не скористався правом на юридичний захист.

Словацька поліція заявила, що продовжить жорстку боротьбу з будь-якими формами організованої злочинності та іноземного впливу, який може загрожувати державній безпеці. У відомстві підкреслили, що будь-які дії, які можуть дестабілізувати ситуацію в країні, не залишаться без відповідної реакції.

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