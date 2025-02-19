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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124489 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148105 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139452 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117677 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Словаччина депортувала українця через підозрілі зв'язки зі спецслужбами

Словаччина депортувала українця через підозрілі зв'язки зі спецслужбами

Київ • УНН

 • 34942 перегляди

59-річного громадянина України депортували зі Словаччини через зв'язки зі спецслужбами та організованою злочинністю. Йому заборонено в'їзд до всіх країн ЄС на два роки.

Правоохоронні органи Словаччини депортували 59-річного громадянина України через зв’язки зі спецслужбами. Про це повідомляє Поліція Словацької Республіки, передає УНН.

Деталі

За офіційною інформацією, рішення ухвалено в межах адміністративного провадження відповідно до законодавства про проживання іноземців. 

За даними слідства, чоловік мав зв’язки з спецслужбами та організованою злочинністю. На підставі зібраних доказів компетентні органи визнали його перебування на території країни небажаним, що стало підставою для негайної депортації. 

Разом із примусовою депортацією українцю заборонено в’їзд не лише до Словаччини, а й до всіх країн ЄС на два роки. Правоохоронці наголосили, що депортація відбулася без затримок та в повній відповідності до закону. Оскарження цього рішення в судовому порядку виявилося неможливим, оскільки відповідні органи виключили можливість апеляції, а сам фігурант справи не скористався правом на юридичний захист. 

Словацька поліція заявила, що продовжить жорстку боротьбу з будь-якими формами організованої злочинності та іноземного впливу, який може загрожувати державній безпеці. У відомстві підкреслили, що будь-які дії, які можуть дестабілізувати ситуацію в країні, не залишаться без відповідної реакції.

У Словаччині затримали українця нібито через загрозу державного перевороту. У МЗС відреагували30.01.25, 20:52 • 127692 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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