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Словакия депортировала украинца из-за подозрительных связей со спецслужбами

Словакия депортировала украинца из-за подозрительных связей со спецслужбами

Киев  •  УНН

 • 1525 просмотра

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59-летнего гражданина Украины депортировали из Словакии из-за связей со спецслужбами и организованной преступностью. Ему запрещен въезд во все страны ЕС на два года.

Правоохранительные органы Словакии депортировали 59-летнего гражданина Украины из-за связей со спецслужбами. Об этом сообщает Полиция Словацкой Республики, передает УНН.

Детали

По официальной информации, решение принято в рамках административного производства в соответствии с законодательством о проживании иностранцев. 

По данным следствия, мужчина имел связи со спецслужбами и организованной преступностью. На основании собранных доказательств компетентные органы признали его пребывание на территории страны нежелательным, что стало основанием для немедленной депортации. 

Вместе с принудительной депортацией украинцу запрещен въезд не только в Словакию, но и во все страны ЕС на два года. Правоохранители отметили, что депортация состоялась без задержек и в полном соответствии с законом. Обжалование этого решения в судебном порядке оказалось невозможным, поскольку соответствующие органы исключили возможность апелляции, а сам фигурант дела не воспользовался правом на юридическую защиту. 

Словацкая полиция заявила, что продолжит жесткую борьбу с любыми формами организованной преступности и иностранного влияния, которое может угрожать государственной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что любые действия, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране, не останутся без ответной реакции.

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали30.01.25, 20:52 • 126349 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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