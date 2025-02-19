Словакия депортировала украинца из-за подозрительных связей со спецслужбами

Правоохранительные органы Словакии депортировали 59-летнего гражданина Украины из-за связей со спецслужбами. Об этом сообщает Полиция Словацкой Республики, передает УНН.

Детали

По официальной информации, решение принято в рамках административного производства в соответствии с законодательством о проживании иностранцев.

По данным следствия, мужчина имел связи со спецслужбами и организованной преступностью. На основании собранных доказательств компетентные органы признали его пребывание на территории страны нежелательным, что стало основанием для немедленной депортации.

Вместе с принудительной депортацией украинцу запрещен въезд не только в Словакию, но и во все страны ЕС на два года. Правоохранители отметили, что депортация состоялась без задержек и в полном соответствии с законом. Обжалование этого решения в судебном порядке оказалось невозможным, поскольку соответствующие органы исключили возможность апелляции, а сам фигурант дела не воспользовался правом на юридическую защиту.

Словацкая полиция заявила, что продолжит жесткую борьбу с любыми формами организованной преступности и иностранного влияния, которое может угрожать государственной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что любые действия, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране, не останутся без ответной реакции.

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