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Словаччина не буде платити за російський газ в рублях

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Словаччина діятиме в унісон з Європейським Союзом проти вимог росії щодо платежів за газ, заявив прем’єр-міністр Едуард Хегер після того, як міністр підняв можливість платити в рублях, якщо це необхідно для забезпечення надходження газу. Про це повідомляє УНН з посиланням Reuters.

Словаччина не буде платити за російський газ в рублях

Деталі

Словаччина дуже залежить від російського газу і москва вимагає платити в рублях. Проте Європейська комісія заявила в п’ятницю, що європейські компанії, чиї контракти на постачання передбачають оплату в євро або доларах, не повинні задовольняти цей попит.

Цитата

"У цій ситуації єдність є ключовим, і ми наполягаємо на дотриманні умов контракту та платежів у євро", – сказав Хегер у дописі у Facebook пізно в неділю.

Його коментарі прозвучали після того, як міністр економіки Річард Сулік заявив, що країна працюватиме разом з Європою, але Словаччина не може бути відрізана від потоків російського газу, і якщо їй доведеться платити в рублях, то це буде.

"Газ не повинен зупинятися... Якщо є умова платити в рублях, то ми платимо в рублях", - сказав Сулик в недільному дебатному шоу на суспільному мовленні RTVS, в якому він також сказав, що країна буде працювати. на загальний підхід ЄС.

Словацька газова компанія SPP здійснила останній платіж за газ в євро. Сулік сказав, що наступний платіж настане 20 травня, що дало час для вирішення.

Загроза дефіциту газу виникає після пікового попиту в європейському зимовому сезоні, але оскільки підприємства та домогосподарства вже стикаються з величезним зростанням цін на енергоносії.

Нагадаємо

Словаччина скорочує дипмісію росії на 35 осіб.

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